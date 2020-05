Svetlobni panoji po mnenju občine niso preglasni

Na občini trdijo, da oglasni panoji niso preglasni, ponoči pa jih ugašajo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kje bo novih 18 kolesarnic Biciklja še ni določeno. FOTO: Leon Vidic/Delo



Kolesarska obnova Tržaške

Ljubljanski meščani ugotavljajo, da so svetlobni oglasni panoji v središču mesta precej glasni in v zaradi epidemije bolj mirnih dneh motijo že mimoidoče, kaj šele stanovalce. A iz pristojnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet pojasnjujejo, da panoji oddajajo le zvok, ki je povezan z delovanjem digitalnih zaslonov in da je podobno kot v vsakem računalniku za potrebe hlajenja vgrajen ventilator, ki ni glasen. Poleg tega se objekti ponoči med polnočjo in peto uro zjutraj ugašajo.Z občine še pojasnjujejo, da je nameščenih 32 digitalnih oglaševalskih objektov, ki Ljubljančanom in obiskovalcem mesta omogočajo praktično brezplačno uporabo mestnih koles. Enaki digitalni objekti za oglaševanje, kot so nameščeni v središču Ljubljane, so nameščeni tudi v številnih prestolnicah v Evropi in po svetu. Objekti so namenjeni vizualnemu oglaševanju, zato oglasi ne vključujejo zvočnih elementov, oddajajo le zvok, ki je povezan z delovanjem digitalnih zaslonov.Lokacije za 18 novih postaj, ki so predvidene v novi širitvi sistema Bicikelj , še (vedno) niso določene. Sicer pa so na občini ponosni, da je Ljubljana kolesarjem prijazno mesto. Urejenih je več kot 300 kilometrov kolesarskih poti, na občini pa napovedujejo, da bodo (od 2. do 5. junija 2020) gostili konferenco Velo–city, letno srečanje Evropske kolesarske zveze, ki predstavlja največje svetovno srečanje na področju kolesarjenja in kolesarske infrastrukture, kolesarskih inovacij, varnosti koles ter družbenih in kulturnih sprememb, ki jih povzroča kolesarjenje na globalni ravni.Zadnja leta je večina obnov ljubljanske cestne infrastrukture v resnici povezana tudi z urejanjem kolesarske infrastrukture, za kar so na voljo tudi evropska sredstva. Tako je pri aktualni obnovi Dunajske ceste od obvoznice do Ježice in tako je bilo pred dnevi odločeno, da bo za dobrih 6,4 milijone evrov vreden projekt prenove Tržaške ceste z ureditvijo kolesarske mreže evropski Kohezijski sklad prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 1,6 milijona evrov. V okviru te naložbe bodo uredili 4850 metrov obojestranske kolesarske povezave in obojestranskega pločnika za pešce ter 11 rekonstrukcij avtobusnih postajališč ob Tržaški cesti.