T-2 bo na enotni platformi združil veliko mestno družino

Na razpis za vzpostavitev skupne digitalne platforme MOL, objavljene konec januarja, so na občini prejeli sedem ponudb. Po zaključenih pogajanjih in strokovnem vrednotenju (oziroma točkovanju) so se konec avgusta odločili, da bo enotno spletno stran, kjer bodo meščani in obiskovalci dobili vse uporabne informacije na enem mestu, vzpostavila družba T-2. Kaj bo po novem drugače in zakaj so za odločitev potrebovali kar pol leta?