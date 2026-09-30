Tekma za Ljubljano: kaj obljubljajo Jankovićevi protikandidati

Županska tekma v prestolnici ima vse bolj jasne (vsebinske) obrise. Čeprav bo končni seznam kandidatov znan šele po koncu postopkov za vložitev kandidatur, torej 15. oktobra, se bodo za mesto župana največje mestne občine v državi, poleg Zorana Jankovića, potegovali Luka Mesec, Jasmin Feratović, Anton Rop, Gregor Novak, Aleš Primc, Mihael Jarc in Aleksandar Repić. S kakšnim programom nagovarjajo volivce in v čem je tokratna tekma za Ljubljano drugačna kot pred štirimi leti? Po skoraj dveh desetletjih Jankovićevega vodenja prestolnice se letošnja kampanja osredotoča na vprašanja o dostopnosti življenja v glavnem mestu. Stanovanja, vrtci, javni promet in način odločanja mestne uprave so namreč skupni imenovalec Jankovićevih protikandidatov, nekateri izmed njih pa svoj program gradijo ...