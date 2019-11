FOTO:Tempirana ekološka bomba na Rakovniku

Šmartno pri Litiji – Odkar so pred enajstimi leti zaprli Industrijo usnja Vrhnika (IUV), ostaja njena ekološka dediščina deponija na Rakovniku. Tja so več desetletij odlagali usnjarske odpadke, ki za celotno območje predstavljajo pravo ekološko bombo. Okoljsko ministrstvo se je vendarle zganilo in odlagališče oddalo v upravljanje javnemu podjetju Infra, kjer so storili prve korake za ekološko sanacijo degradiranega območja.Javno podjetje Infra iz Leskovca pri Krškem je na nedavnem razpisu izbralo podjetje Ramuk iz Rake, in sicer za izvedbo gradbenih del na območju odlagališča Rakovnik. Do konca meseca nameravajo ograditi ...