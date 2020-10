FOTO:Težavna pot do več prostora v šoli

Logatec – Zaradi prostorske stiske v Osnovni šoli Tabor v Logatcu v letošnjem šolskem letu pouk poteka tudi v tamkajšnjem vrtcu in celo v sejni sobi krajevne skupnosti. Logaška občina sicer načrtuje nadzidavo šole, s čimer bi pridobili prepotrebne prostore. Ker pa objekt leži na poplavnem območju, direkcija za vode soglasja za naložbo skladno z zakonom o vodah ne more izdati.»Glede na to, da imamo vsako leto en oddelek več na šoli, ocenjujemo, da nam primanjkuje vsaj pet učilnic ter dodatni kabineti za individualni pouk z učenci s posebnimi potrebami, z nadarjenimi učenci, sodelovanje s starši itd. Naša šola postaja ...