Tik pred dnevom mrtvih bo dva dni zaprto krožišče Žale

Zaradi nadaljevanja rekonstrukcije bo danes in v sredo za ves promet zaprto krožišče Žale. Od četrtka do predvidoma konca leta pa bo nato v celoti zaprta Flajšmanova ulica do Šmartinske ceste, medtem ko bo na Pokopališki urejen enosmerni promet. Prometni režim na območju Žal bo sicer prihajajoči konec tedna praznično prilagojen.

Od konca junija poteka temeljita rekonstrukcija krožišča Žale ter dela Pokopališke in Flajšmanove ulice. Medtem ko so delavci krožišče prenovili do te mere, da je v zadnjih tednih promet po njem tekel, bo zdaj v sklopu nadaljevanja del dva dni popolnoma zaprto.

Dostop do parkirišča Žale III in URI Soča bo v torek in sredo tako mogoč le iz smeri krožišča pri Kranjčevi ulici, dostop do parkirišča Žale II ob Žalski ulici pa po Pokopališki ulici.

Zaradi del na območju krožišča Žale sicer v zadnjih tednih prihaja do zgoščevanja prometa na Šmartinski cesti in pri navezavi s Šmartinske ceste na Savsko ulico, zdaj pa bo ob zaprtju krožišča promet v smeri Štajerske ulice oz. severne ljubljanske obvoznice potekal prek Topniške ulice in nato Vojkove ceste. Ta teden je sicer prometa zaradi jesenskih počitnic po Ljubljani nekoliko manj.

Prometni režim na območju Žal bo sicer prihajajoči konec tedna praznično prilagojen. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za celoten promet sta medtem že zdaj zaprti čisto prvi del Pokopališke ulice pri vhodu na območje Žal ter Flajšmanova ulica do Davčne ulice.

Od 30. oktobra do predvidoma konca decembra bo po napovedih Mestne občine Ljubljana po novem za ves promet zaprta celotna Flajšmanova ulica na odseku do Šmartinske ceste, na Pokopališki ulici pa bodo uredili enosmerni promet v smeri od Šmartinske ceste proti krožišču Žale.

Če je prometa po Ljubljani te dni manj, pa sta v dneh okoli 1. novembra, dneva spomina na mrtve, močno povečana promet in obisk na pokopališču Žale. Prometni režim bo zato prihajajoči konec tedna prilagojen. Na javnih parkiriščih okoli Žal bo parkiranje brezplačno, po pokopališču že zdaj brezplačno vozijo trije Kavalirji, v petek in soboto bo veljal tudi prilagojen vozni red mestnih avtobusov.