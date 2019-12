FOTO:Tito je obljubil, direkcija uresničila cestni projekt

Litija, Sopota – Direkciji RS za infrastrukturo (Drsi) je po natančno dvajsetih letih vendarle uspelo posodobiti regionalno cesto od Velike Reke do Sopote v dolžini dobrih šestnajst kilometrov. Makadamska cesta je končno zgodovina, cestne vijuge tega dela litijske in zagorske občine pa je na veliko zadovoljstvo tamkajšnjih prebivalcev končno le prekril asfalt.Posodobitev ceste se je začela leta 1999, za slabih šest kilometrov do Velike Preske pa je država potrebovala polnih devet let. Sledile so še tri etape v dolžini desetih kilometrov, za kar so potrebovali enajst let. Skupaj je naložba ocenjena na 6,14 milijona evrov in jo ...