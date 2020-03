Tovarne izžetih

Ljubljana - Na spletnih straneh diskontnega trgovca te dni visi sporočilo: »Vsi kdaj sanjamo o boljšem svetu. V Lidlu Slovenija smo odločeni, da zgolj sanje niso dovolj. Zato v okviru naše trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet vsak dan (so)ustvarjamo boljši jutri: v odnosu do zaposlenih, v skrbi za okolje, s pomočjo tistim, ki jo potrebujejo.« To je zgolj predstava za javnost, pravi Tjaša Kozole, ki je v Lidlu zaposlena deset let in je predsednica tamkajšnjega sindikata. »Resnica pa je, da nas vseskozi držijo v stalnem strahu, in to je vse. Kdorkoli si je kdaj na katerem od sestankov upal opozoriti na probleme, je takoj dobil ...