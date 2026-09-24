Tri koncesije MOL: do leta 2046 skoraj pol milijarde evrov

Mestna občina Ljubljana je za prihodnji dve desetletji marca in julija podelila tri koncesije, povezane z vzdrževanjem cest, javno razsvetljavo in souporabo električnih vozil. Skupni finančni učinek znaša 494,4 milijona evrov (brez DDV). Pri pogodbi s KPL in Javno razsvetljavo gre za neposredna plačila občine za opravljene storitve javne gospodarske službe, pri Avantcarju pa MOL večino svojega vložka zagotavlja posredno, saj se odpoveduje prihodkom od pobranih parkirnin za parkirna mesta, namenjena souporabi e-vozil. Največja je sklenjena koncesijska pogodba med MOL in KPL za vzdrževanje občinskih cest in drugih prometnih površin. Letna vrednost pogodbe znaša 14,4 milijona evrov (brez DDV) oziroma 288 milijonov evrov do leta 2046. KPL bo med drugim skrbel za redno vzdrževanje cest, ...