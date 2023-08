Tri živahne noči glasbe na Ljubljanskih ulicah in trgih

V nadaljevanju preberite:

Zvečer se bo ob 20. uri na Novem trgu začel že 35. mednarodni festival Noči v stari Ljubljani, največji poulični festival v prestolnici, ki ga organizira Ustanova Imago Sloveniae. Med 24. in 26. avgustom bo staro mestno jedro napolnil s kulturnim utripom. Obeta se izobilje koncertov izbranih etno in jazz zasedb. Odprla ga bosta Zoran Predin in skupina Šukar.