Tudi tržnico v Mostah čaka celovita prenova

V nadaljevanju preberite:

Med dvaindvajsetimi nosilnimi projekti, ki jih je pred lokalnimi volitvami jeseni 2006 Ljubljančanom obljubil Zoran Janković, je bila tudi prenova osrednje mestne tržnice. Te predvolilne obljube Janković še ni uresničil, saj projektu, predvsem gradnji podzemne garažne hiše, že dobrih 19 let ostro nasprotuje del javnosti, združenih v civilni iniciativi Tržnice ne damo. So pa na magistratu potrdili, da načrtujejo prenovo še ene tržnice v Ljubljani, tiste v Mostah.