FOTO:Tudi z loterijskim dobitkom do več prostora v osnovni šoli

Konec pouka v knjižnici

Šolski kompleks OŠ Louisa Adamiča s prizidkom in športno dvorano v ospredju. FOTO: Občina Grosuplje

Šolski prag na Tovarniški cesti danes prestopa 617 učencev.

Fundacija za šport za novo športno dvorano prispevala 125.000 evrov.

Občina za naložbe v šolstvo v dveh desetletjih porabila 18,54 milijona evrov.



Veliko vlaganj v šole

Minulo šolsko leto je pouk telesne vzgoje potekal tudi v avli šole. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Grosuplje – Danes točno opoldne bodo slovesno odprli nov šolski prizidek k matični osnovni šoli Louisa Adamiča v Grosupljem in hkrati tudi sodobno in prostorno športno dvorano. Po novem bodo imeli osnovnošolci dovolj prostora za nabiranje znanja in izvajanje telesne vzgoje, saj je šolo v zadnjih letih pestila huda prostorska stiska. Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik državeZaradi povečanega vpisa v osnovno šolo, kar je posledica višje natalitete in predvsem priseljevanja v mesto ob Grosupeljščici, je šola na Tovarniški cesti, ki so jo odprli daljnega leta 1971, dobesedno pokala po šivih. »Veseli smo, da je prišel čas, da slovesno odpremo lepo urejeno, predvsem pa veliko prostornejšo šolo,« je povedalaz grosupeljske občine. Izvedba projekta je potekala dobro leto dni. V minulem šolskem letu je šolo obiskovalo 491 učenk in učencev, danes bo šolski prag prestopilo 617 otrok.Šolski prizidek v velikosti 1600 kvadratnih metrov, v katerem je osem učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori (kabineti, sanitarije itd.) in na katerega je šola čakala poldrugo desetletje, bo izboljšal razmere učenja, saj bodo pridobili prepotrebni prostor za pouk na predmetni in razredni stopnji. Do zdaj je namreč pouk potekal v manjših učilnicah, kabinetih in tudi knjižnici. Dodatno strokovno pomoč so izvajali v pisarnah in občasno na hodnikih, pouk telesne vzgoje pa je poleg telovadnice potekal še v šolskem preddverju in na hodniku. Zaradi pomanjkanja športnih površin telesne vzgoje kot neobveznega izbirnega predmeta niso izvajali.Odslej bo drugače, saj ima nova športna dvorana 680 kvadratnih metrov površine, poleg tega bosta na voljo še dve manjši telovadnici s po 160 kvadratnimi metri. Organizirali bodo lahko tudi uradna panožna tekmovanja v košarki, odbojki in vseh ostalih dvoranskih športih. Vrednost naložbe z opremo učilnic in športne dvorane je 5,62 milijona evrov. Po besedah, direktorja grosupeljske občinske uprave, je fundacija za šport primaknila 60.000 evrov za gradnjo in 65.000 evrov za nakup športne opreme.Na šolskem ministrstvu so povedali, da je vodstvo osnovne šole Louisa Adamiča tudi za prihodnje šolsko leto 2020/21 zaprosilo ministrstvo za soglasje k povečanemu številu učencev v oddelkih podaljšanega bivanja in skupinah jutranjega varstva. Ministrstvo jim je v obeh primerih povečanje odobrilo za največ dva učenca nad predpisanim normativom.Pri naložbah v šolstvo so v grosupeljski občini veliko postorili. V zadnjih dveh desetletjih so za razširitev osnovnih šol in novogradenj, vključno s šolsko opremo, vložili 18,54 milijona evrov, v kar je všteta tudi najnovejša šolska pridobitev v Grosupljem. Temeljito so obnovili podružnično osnovno šolo na Kopanju, razširili šolo v Šmarju - Sapu in Št. Juriju ter Žalni. Zgradili so novo šolo in telovadnico na Polici, opravili energetsko sanacijo šol na Tovarniški in Adamičevi cesti v Grosupljem in v Šmarju - Sapu, kjer so obnovili še otroško in mladinsko igrišče.Vodstvo grosupeljske občine pa pri njenih naložbah spremlja neverjetna sreča. Ko so se lani z gradbenimi stroji na Tovarniški cesti lotili dela, je grosupeljski občan na loteriji zadel sedmico in tako v lokalno skupnost s plačilom 15-odstotnega davka od dobitka prinesel natanko 679.000 evrov. Hočevar je takrat napovedal, da bodo nenadejani proračunski prihodek porabili za gradnjo parkirne hiše ter za šolski prizidek in športno dvorano, kar se je tudi zgodilo. Še več sreče je ista občinska zasedba imela pred šestimi leti, ko je njihov občan zadel eurojackpot in občinski proračun napolnil za 3,2 milijona evrov. Prav takrat so gradili prizidek k zdravstvenemu domu v Grosupljem in celoten znesek namenili tej naložbi.