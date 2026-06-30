Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

Otvoritvena predstava s Puccinijevo opero Turandot , ki je odprla 74. Ljubljana Festival , je bila v nedeljo, 21. junija, zaradi slabih vremenskih razmer oziroma močnega neurja z dežjem prekinjena. Številni obiskovalci so se zato spraševali, ali bo Festival Ljubljana predstavo ponovil ali pa bodo za plačane vstopnice vračali denar. Nič od tega se ne bo zgodilo, imajo pa v ljubljanskem zavodu kljub temu rešitev.

»Pravno formalno gledano nismo obvezani vračati denarja. Če se predstava ne bi začela, bi ga vrnili. Imeli smo Turandot brez Turandota, saj ta nastopa šele v drugi polovici drugega dejanja in v tretjem dejanju. Zaradi spoštovanja do obiskovalcev pa smo se odločili, da bomo vsem, ki so kupili vstopnice za predstavo Turandot, ponudili zamenjavo vstopnic za tri primerljive uprizoritve v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki bodo julija in avgusta. Vse podrobnosti glede zamenjave vstopnic pa bomo objavili na naši spletni strani,« se je na kritike glede neodzivnosti Festivala Ljubljana po prekinjeni otvoritveni predstavi danes odzval direktor Darko Brlek.

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»Kot veste, je bilo vreme v nedeljo, 21. junija, izjemno slabo, še slabše od napovedi. Mi smo storili vse, da se je predstava začela in da je potekala tudi po prekinitvi. Uspešno smo izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja. Ker pa se je nevihta tako razbesnela, smo morali zaradi varnosti predstavo prekiniti in takoj izklopiti tudi elektriko. Napovedana je bila predstava tudi za ponedeljek, ampak je bila vremenska napoved še slabša, torej sploh ni bilo druge alternative,« je še povedal Brlek.

Po njegovih besedah se tovrstni dogodki dogajajo ne le pri nas, ampak tudi drugod po svetu, saj je vreme vedno bolj nepredvidljivo. Kot primer je navedel areno v Veroni, kjer se soočajo s podobnimi težavami.

»Ker smo podobne primere imeli že v preteklosti, smo zelo podrobno preučili tako Zakon o varstvu potrošnikov kot tudi Obligacijski zakonik, in to vnesli v naša splošna pravila. Tako da vse, kar smo napisali, ni iz trte zvito. Mi pravno nismo obvezani vračati denarja. Denar bi vrnili, če se predstava ne bi začela,« je še pojasnil dolgoletni direktor Festivala Ljubljana.

Darko Brlek je na položaju direktorja Festivala Ljubljana že 31 let. FOTO: Igor Modic Foto

Obiskovalcem, ki so kupili vstopnice za odpovedano predstavo Turandot, bodo tako omogočili zamenjavo za eno izmed treh drugih prireditev, ki bodo potekale v Cankarjevem domu. Med temi prireditvami so koncerti z dirigentom Charlesom Dutoitom, Johnom Elliottom Gardinerjem in orkestrom The Constellation ter koncert Simfoničnega orkestra z dirigentom La Fura dels Baus.

»Kako bo potekala zamenjava vstopnic, pa bomo objavili na naši spletni strani. Seveda bo treba predložiti originalno vstopnico za Turandot. Seveda si želimo čim bolj stabilno vreme, vendar na to ne moremo vplivati. Nam je pa zelo hudo, ker nismo mogli izvesti predstave v celoti,« je danes pojasnil Darko Brlek.