  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Ljubljana in okolica

    Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

    Šef Festivala Ljubljana pravi, da je bil del predstave izveden, zato jim ni treba vračati denarja.
    Zaradi močnega naliva je bila otvoritvena predstava 74.  Ljubljana  Festivala v nedeljo, 21. junija, prekinjena. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Zaradi močnega naliva je bila otvoritvena predstava 74.  Ljubljana  Festivala v nedeljo, 21. junija, prekinjena. FOTO: Črt Piksi
    Manja Pušnik
    30. 6. 2026 | 12:26
    30. 6. 2026 | 12:46
    3:42
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Otvoritvena predstava s Puccinijevo opero Turandot, ki je odprla 74. Ljubljana Festival, je bila v nedeljo, 21. junija, zaradi slabih vremenskih razmer oziroma močnega neurja z dežjem prekinjena. Številni obiskovalci so se zato spraševali, ali bo Festival Ljubljana predstavo ponovil ali pa bodo za plačane vstopnice vračali denar. Nič od tega se ne bo zgodilo, imajo pa v ljubljanskem zavodu kljub temu rešitev. 

    »Pravno formalno gledano nismo obvezani vračati denarja. Če se predstava ne bi začela, bi ga vrnili. Imeli smo Turandot brez Turandota, saj ta nastopa šele v drugi polovici drugega dejanja in v tretjem dejanju. Zaradi spoštovanja do obiskovalcev pa smo se odločili, da bomo vsem, ki so kupili vstopnice za predstavo Turandot, ponudili zamenjavo vstopnic za tri primerljive uprizoritve v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, ki bodo julija in avgusta. Vse podrobnosti glede zamenjave vstopnic pa bomo objavili na naši spletni strani,« se je na kritike glede neodzivnosti Festivala Ljubljana po prekinjeni otvoritveni predstavi danes odzval direktor Darko Brlek. 

    Podobno tudi v drugih mestih

    »Kot veste, je bilo vreme v nedeljo, 21. junija, izjemno slabo, še slabše od napovedi. Mi smo storili vse, da se je predstava začela in da je potekala tudi po prekinitvi. Uspešno smo izvedli prvo dejanje in dobršen del drugega dejanja. Ker pa se je nevihta tako razbesnela, smo morali zaradi varnosti predstavo prekiniti in takoj izklopiti tudi elektriko. Napovedana je bila predstava tudi za ponedeljek, ampak je bila vremenska napoved še slabša, torej sploh ni bilo druge alternative,« je še povedal Brlek. 

    Po njegovih besedah se tovrstni dogodki dogajajo ne le pri nas, ampak tudi drugod po svetu, saj je vreme vedno bolj nepredvidljivo. Kot primer je navedel areno v Veroni, kjer se soočajo s podobnimi težavami.

    »Ker smo podobne primere imeli že v preteklosti, smo zelo podrobno preučili tako Zakon o varstvu potrošnikov kot tudi Obligacijski zakonik, in to vnesli v naša splošna pravila. Tako da vse, kar smo napisali, ni iz trte zvito. Mi pravno nismo obvezani vračati denarja. Denar bi vrnili, če se predstava ne bi začela,« je še pojasnil dolgoletni direktor Festivala Ljubljana.

    Darko Brlek je na položaju direktorja  Festivala Ljubljana že 31 let. FOTO:  Igor Modic Foto
    Darko Brlek je na položaju direktorja  Festivala Ljubljana že 31 let. FOTO:  Igor Modic Foto

    Obiskovalcem, ki so kupili vstopnice za odpovedano predstavo Turandot, bodo tako omogočili zamenjavo za eno izmed treh drugih prireditev, ki bodo potekale v Cankarjevem domu. Med temi prireditvami so koncerti z dirigentom Charlesom Dutoitom, Johnom Elliottom Gardinerjem in orkestrom The Constellation ter koncert Simfoničnega orkestra z dirigentom La Fura dels Baus.

    »Kako bo potekala zamenjava vstopnic, pa bomo objavili na naši spletni strani. Seveda bo treba predložiti originalno vstopnico za Turandot. Seveda si želimo čim bolj stabilno vreme, vendar na to ne moremo vplivati. Nam je pa zelo hudo, ker nismo mogli izvesti predstave v celoti,« je danes pojasnil Darko Brlek. 

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Bruselj ostro proti selitvi veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem

    Evropska komisija se je odzvala na napoved, da bi Slovenija lahko preselila veleposlaništvo v Jeruzalem.
    Peter Žerjavič 29. 6. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava prehrana

    Odpoved jeter in okvara živcev zaradi prehranskih dopolnil

    Podatki NIJZ razkrivajo: previsoki odmerki lahko povzročijo poškodbe jeter, glavobol, motnje vida, slabost, izpadanje las in druge okvare telesa.
    Pija Kapitanovič 29. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Prezgodnja smrt mladega košarkarja in trenerja

    V 31. letu starosti je umrl nekdanji košarkarski igralec, v zadnjih letih pa trener mlajših selekcij pri Cedeviti Olimpiji Tevž Ružič.
    29. 6. 2026 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Vojna je dosegla ruske bencinske črpalke

    Putin zatrjuje, da je bencina v državi dovolj, hkrati pa priznava, da je do njega težko priti.
    Boris Čibej 29. 6. 2026 | 16:40
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
    Vredno branja

    Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

    Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pri štiridesetih še ni prepozno

    Kako laserska operacija dioptrije vrne leta brez očal
    Promo Delo 30. 6. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Čeprav si tega ne želimo, se vseeno dogaja

    Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
    Promo Delo 29. 6. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
    Vredno branja

    Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

    Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
    26. 6. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    PDPZ

    Pri pokojninskem varčevanju čas pomembnejši od zneska

    Čim zgodnejši začetek in s tem daljša doba varčevanja pomenita, da si lahko z nižjimi mesečnimi vplačili oblikujemo pomemben vir prihodkov po upokojitvi.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Nova zakonska obveznost o drugem pokojninskem stebru

    Prvič se sistematično spodbuja razprava o dolgoročni finančni varnosti zaposlenih.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 6. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Opozorila Elesa

    Povišati moramo omrežnino ali pa se soočiti z grožnjo španskega razpada sistema

    Kljub omrežninski reformi so Eles in pet elektrodistribucijskih podjetij zbrali manj prihodkov.
    Nejc Gole 29. 6. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Matjaž Osvald in Romana Ocvirk

    Birokratski postopki dušijo iskanje praktičnih rešitev z uporabniki

    Hitro bo treba sprejeti kar nekaj odločitev, pravita predstavnika združenja GIZ distribucije.
    Borut Tavčar 29. 6. 2026 | 05:55
    Preberite več

    Več iz teme

    Cankarjev domDarko BrlekLjubljana festivaldeževjeneurje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Širitev

    Črna gora bo prebivalce EU stala manj kot evro na leto

    V Podgorici si želijo vstopiti v Unijo že leta 2028, a njihov cilj za zdaj ni videti najbolj realističen.
    Peter Žerjavič 30. 6. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zgrešena napoved

    Neymar si je privoščil (ne)zmotljivega finančnega analitika

    Mundialska napoved Joachima Klementa, ki je z zapletenim matematičnim modelom matematično natančno napovedal zadnje tri svetovne prvake, je padla v vodo.
    30. 6. 2026 | 12:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 6. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Festival Ljubljana

    Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

    Šef Festivala Ljubljana pravi, da je bil del predstave izveden, zato jim ni treba vračati denarja.
    Manja Pušnik 30. 6. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Za slovenskega raziskovalca še četrti ERC projekt

    Dragan Mihailović je prejel ERC projekt za potrditev inovacijskega potenciala rezultatov raziskav.
    30. 6. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (30. 6.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 30. 6. 2026 | 12:37
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Festival Ljubljana

    Turandot brez Turandota ali kako se bodo oddolžili po odplaknjeni predstavi

    Šef Festivala Ljubljana pravi, da je bil del predstave izveden, zato jim ni treba vračati denarja.
    Manja Pušnik 30. 6. 2026 | 12:26
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Za slovenskega raziskovalca še četrti ERC projekt

    Dragan Mihailović je prejel ERC projekt za potrditev inovacijskega potenciala rezultatov raziskav.
    30. 6. 2026 | 12:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Na ta način lahko znižate dohodnino

    Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
    29. 6. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

    Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    Bo Slovenija izkoristila priložnost, ki jo ima pred nosom?

    Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
    26. 6. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

    Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  140 let inovacij
    Vredno branja

    Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

    Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
    Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lahko bi plačali 250.000 EUR za zdravstvene storitve

    Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
    Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Kam bomo dali 19 milijard evrov?

    Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
    29. 6. 2026 | 07:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo