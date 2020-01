Turisti navdušeni, etažni lastniki sosednjih stanovanj pa ne

Etažni lastniki nadstandardnih oskrbovanih stanovanj v Murglah so včeraj oblikovali komisijo za pripravo pogodbe o medsebojnih razmerjih, niso pa se sporazumeli o predlagani odpovedi pogodbe o upravljanju in oblikovanju komisije, ki bi poiskala novega upravnika ali se z obstoječim dogovorila za novo pogodbo o upravljanju. S pogodbo o medsebojnih razmerjih se etažni lastniki po pojasnilu okoljskega ministrstva lahko tudi dogovorijo, da kratkoročno oddajanje stanovanj turistom v posamezni stavbi ni dovoljeno ali pa določijo pogoje, pod katerimi je to dovoljeno.Sestanek je sklicalo 35 etažnih lastnikov – ker ga ni sklical Eko Sintal, ...