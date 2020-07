FOTO:Turisti so odšli, prišle so stenice

»Slišala sem za primere, ko so se v stanovanjih, ki so se oddajala prek Airbnb, pojavile stenice. A tam, kjer se čiščenja stanovanj lotijo profesionalci, tega ni. Težava je, ker se lastniki zaradi večjega zaslužka čiščenja lotevajo kar sami,« meni Zarja Mavec, nepremičninska strokovnjakinja. Vendar pa se stenice, ki potujejo s prtljago, lahko pojavijo v vseh kategorijah turističnih nastanitev, tudi v prestižnih hotelih.Zaradi prodaje stanovanja in nakupa novega se je moral Marko z družino (ime bralca je znano uredništvu) začasno preseliti v najemniško stanovanje. Ker se mu je s selitvijo mudilo (vse se je namreč dogajalo ...