Je turistov v Ljubljani že preveč?

Ljubljana je zaključila še eno zelo uspešno poletno turistično sezono. Zasedenost sob je julija in avgusta dosegla 91 odstotkov, nekateri hoteli pa so bili skoraj povsem polni. Med tujimi obiskovalci imajo vse pomembnejšo vlogo Američani, medtem ko se rast z nekaterih tradicionalnih evropskih trgov umirja. »Ameriških gostovo smo si v preteklosti najbolj želeli,« pravi Gregor Jamnik, direktor hotela Slon. Ljubljanski hoteli so se tudi letošnje poletje približali meji svojih zmogljivosti. Kot pravi Jamnik, sicer tudi predsednik Združenja hotelirjev Slovenije, so julija in avgusta mestni hoteli našteli več kot 340.000 tujih gostov, od začetka leta do konca avgusta pa približno milijon. V primerjavi z lanskim poletjem je bilo tujih gostov za 1,5 odstotka več. Povprečna zasedenost hotelskih ...