Umrl je Tone Kovič

V 95. letu starosti je umrl Tone Kovič, nekdanji župan Ljubljane. Rodil se je leta 1931 v Ljubljani, kjer je leta 1960 zaključil metalurško fakulteto in se zaposlil v tovarni Litostroj.

Leta 1965 je bil izvoljen za poslanca v gospodarski zbor republiške skupščine, leta 1974 pa za predsednika skupščine mesta Ljubljana, torej ljubljanskega župana. V obdobju njegovega županovanja so v Ljubljani rekonstruirali in obnovili industrijske obrate tovarn Saturnus, Belinka, Javna skladišča in Pivovarno Union. Leta 1975 so zgradili in razdelili 400 solidarnostnih stanovanj.

Nadaljevali so z gradnjo stanovanjskih sosesk v Štepanjskem naselju, za Bežigradom okoli Plave lagune in v Fužinah, z Drenikovo cesto povezali Šiško in Bežigrad, investirali na komunalnem področju in zgradili krematorij. V njegovem času so končali gradnjo Kliničnega centra, obnavljali Ljubljanski grad, začrtali avtocestni obroč okoli prestolnice, sprejeli program za gradnjo Cankarjevega doma in postavili Spomenik revolucije, spomenik Francu Rozmanu-Stanetu ter Spomenik kmečkim uporom.

V času županovanja je bil tudi predsednik Konference mest Jugoslavije in predsednik mednarodnega odbora te konference. V času njegovega predsedovanja se je v Ljubljani začel obsežen program stanovanjske gradnje.

Po koncu županskega mandata je bil izvoljen za člana Izvršnega sveta RS, bil je republiški sekretar za industrijo in predstavnik Gospodarske zbornice Jugoslavije v Stockholmu.

»Njegov pečat je večen, kot bo večen naš spomin nanj,« sta ob njegovi smrti zapisala župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in občinski mestni svet.