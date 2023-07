Univerza v Ljubljani tarča vdora v informacijski sistem

Ljubljanska univerza je svoje študente obvestila o »zelo sofisticiranem vdoru« v njen informacijski sistem. Napadalci so s šifriranjem dela podatkov, ki jih obdeluje Univerza, te naredili nedostopne, v manjšem delu pa jih, kot kaže, delno tudi odtujili.

Sisteme in podatke jim je večinoma že uspelo obnoviti, a so zaznali, da so osebni podatki delno odtekali tudi izven okolja Univerze. »To lahko pomeni, da so vaše osebne podatke napadalci morda prenesli na svoje lokacije in so morda tudi javno objavljeni (lahko se pojavijo na spletu in bi v najslabšem primeru lahko bili predmeti kraje identitete),« so zapisali.

Poudarili so, da Univerza na tem področju sodeluje z več organi, ki jim pomagajo pri razreševanju incidenta, morebitne nove vdore pa so preprečili tako, da so zaprli zunanje dostope do svojih omrežij, onemogočili nekatere storitve in dodatno zaščitili podatke.

Študente so ob tem opozorili, naj bodo kljub temu previdni pri ravnanju s svojimi osebnimi podatki ter pozorni na morebitne sumljive kontakte. Prav tako so jih spodbudili, naj spremenijo svoja zaščitna gesla, pri čemer naj upoštevajo zahteve o nastavitvah varnih gesel.

Dodatni nasveti o omejevanju posledic so na voljo na 01/2418 668.