Uradno pet, neuradno pa osem županskih kandidatov

Ljubljanskega župana Zorana Jankovića bo po dosedanjih napovedih na lokalnih volitvah 15. novembra izzvalo najmanj pet kandidatov, neuradno jih je že osem. Stranka Levica oziroma njen kandidat Luka Mesec stavita na reševanje stanovanjske krize in težav zaradi visokih življenjskih stroškov v glavnem mestu. »Ne kandidiram zato, da bi rušil, kar je bilo zgrajeno, ampak zato, ker verjamem, da mora Ljubljana narediti naslednji korak. Lepo mesto ni dovolj, če si ga njegovi prebivalci ne morejo več privoščiti,« je poudaril Mesec.

Štiri mesece pred lokalnimi volitvami županska tekma v prestolnici dobiva vse bolj jasne politične obrise. Kandidaturo je danes uradno napovedal tudi sokoordinator Levice Luka Mesec, ki si želi skoraj dvajsetletno obdobje županovanja Zorana Jankovića postaviti pred preizkus dostopnosti življenja v glavnem mestu.

»Po dvajsetih letih enega župana je čas za korenito spremembo v mestu,« pravi. Jankoviću je priznal zasluge za spremembe v prestolnici, a dodal, da je Ljubljana ob lepši podobi tudi mesto, ki si ga vse več prebivalcev ne more privoščiti. »Naš nasprotnik v kampanji ne bodo druge kandidatke ali kandidati, ampak previsoki življenjski stroški v mestu,« je poudaril. Mesec je izpostavil področja, na katerih je Levica v zadnjih letih gradila politično prepoznavnost: stanovanjska politika, javne storitve in omejevanje življenjskih stroškov.

Njegova kandidatura je tudi prva kandidatura politika z vidnejšo državno funkcijo v letošnji ljubljanski tekmi.

Janković po sedmi mandat

Glavni favorit na novembrskih volitvah ostaja Zoran Janković, ki je kandidaturo za sedmi mandat napovedal že 8. maja. Ljubljano vodi od leta 2006, z nekajmesečno prekinitvijo v letih 2011 in 2012, ko je odšel v politiko. Njegova prednost je, da ga volivci dobro poznajo in da ima veliko izkušenj z vodenjem mesta. Po drugi strani njegovi tekmeci poudarjajo, da je na oblasti skoraj dve desetletji in da bi mesto potrebovalo novega župana ter drugačen način vodenja oziroma upravljanja.

Poleg Jankovića in Mesca so napovedali kandidaturo še Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Jasmin Feratović (Pirati), nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc in vplivnež Aleksandar Repić.

Jasmin Feratović (Pirati), ki je v župansko tekmo vstopil pred dvema mescema, se, tako kot Luka Mesec, med drugim zavzema za dostopna stanovanja FOTO: Blaž Samec

Primc in Feratović sta kandidirala že leta 2022, ko je za Primca glasovalo 6,95, za Feratovića pa 1,62 odstotka volivcev. Nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc bo tokrat nastopil z Listo za čisto pitno vodo. Drugačno vrsto kandidature predstavlja spletni vplivnež Aleksandar Repić, znan kot Nepridiprav, ki bo za vložitev kandidature na županskih volitvah moral zbrati 2500 podpisov. V volilno tekmo se s skupno listo podajata tudi Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, vendar še nista sporočila, kdo bo kandidat za župana. Zato ju za zdaj ni mogoče prišteti med napovedane kandidate za župana. Še vedno ni znano, ali bo stranka Gibanje Svoboda letos podprla aktualnega župana Jankovića in kdo bo kandidat SD.

Po nekaterih informacijah bi to lahko bil Marko Koprivc, predsednik strankinega ljubljanskega odbora, ki se je za to funkcijo že potegoval pred osmimi leti. Na lokalnih volitvah leta 2022 je bil na listi SD izvoljen v mestni svet, a mu je mandat prenehal marca 2023, ko je zaradi nezdružljivosti funkcije mestnega svetnika s položajem državnega sekretarja odstopil. Po naših informacijah bo kandidaturo za župana MOL avgusta napovedal še odvetnik Gregor Novak, predsednik sveta stranke Prerod Vladimirja Prebiliča.

Pred štirimi leti devet kandidatov

Na lokalnih volitvah 20. novembra 2022 se je za ljubljanskega župana potegovalo devet kandidatov. Janković je takrat zmagal v prvem krogu z 61,83 odstotka glasov. Drugo mesto je zasedla kandidatka Levice Nataša Sukič z 9,61 odstotka. Sledili so Aleš Primc, kandidat SDS Igor Horvat in Tina Bregant s 5,69 odstotka. Mojca Sojar je prejela 3,19 odstotka, Jasminka Dedić 3,16 odstotka, Tomaž Ogrin 1,67 odstotka in Jasmin Feratović 1,62 odstotka glasov.

Od deveterice pred štirimi leti se letos za zdaj vračajo trije kandidati: Janković, Primc in Feratović. Levica je torej Natašo Sukič zamenjala z bistveno bolj prepoznavnim kandidatom, nekdanjim ministrom za delo in vodilnim obrazom stranke Mescem.

Aleš Primc (Glas za otroke in družine) se za župana glavnega mesta poteguje že drugič. FOTO: Jože Suhadolnik

Za razmerja moči bodo pomembne tudi volitve v 45-članski mestni svet. Lista Zorana Jankovića je pred štirimi leti osvojila 18 sedežev, Gibanje Svoboda osem, SDS šest in Levica štiri. Janković tako ni imel samostojne večine, vendar si je zagotovil dovolj podpore za vodenje mesta.

Letošnja kampanja bo hkrati tekma za županski položaj in boj za mestni svet. Že zdaj je jasno, da bo ena od glavnih ločnic vprašanje, ali volivci Jankovićevo dolgo obdobje razumejo kot dokaz učinkovitega vodenja ali kot razlog za zamenjavo. Mesec je namreč izbral drugo razlago in jo povezal s temo, ki jo v Ljubljani občuti vse več ljudi – vse višjimi cenami stanovanj in vsakdanjega življenja.