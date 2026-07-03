Uradno že štirje kandidati za ljubljanskega župana

Potem ko je ljubljanski župan Zoran Janković ponovno kandidaturo za župana Ljubljane uradno napovedal 8. maja ob občinskem prazniku, so kmalu sledile nove uradne kandidature. Za zdaj je znano, da se bodo za glasove Ljubljančanov borili zdajšnji in nekdanji mestni svetniki Jasmin Feratović (Pirati), Aleš Primc (Glas za otroke in družine) in Mihael Jarc. Na predlog Stranke slovenskega naroda, ki ji tudi predseduje, bo kandidiral z Listo za čisto pitno vodo.

Med bistvene točke svoje kandidature je Jarc umestil razveljavitev podrobnega prostorskega načrta za Stanežiče. Bližino tamkajšnjih gozdov namerava župan Janković po njegovih navedbah pozidati z bloki in tja prestaviti tudi tehnično bazo LPP z garažo s servisnimi dejavnostmi. »To je po moje spet en nasilni poseg v naravo in bi rekel v srce Ljubljane,« meni Jarc.

Njegova rešitev je razdelitev zemljišča na parcele, kjer bi lahko zgradili 900 enodružinskih hiš, cilj pa bi bila izgradnja vsaj 450 hiš in doma za starejše občane, ki bi ga zgradili iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, je napovedal. Ob tem je naslovil tudi demografsko sliko. »Narod, ki proda vrednostno več plenic za starejše kot za dojenčke, je na žalostni poti in župan temu pač ne sledi, ker ni s svojim značajem temu položaju ni dorasel,« je ocenil Jarc.

Med pomembne točke svoje kandidature je Mihael Jarc umestil razveljavitev prostorskega akta za Stanežiče. FOTO: Leon Vidic

Proti kanalu C0 in prenovi tržnice

Kot drugo pomembno točko svoje kandidature je omenil gradnjo kanala C0. »Zadeva bi bila čisto v redu, če ne bi potekala, kjer poteka,« je ocenil. Kot je izpostavil, je Ljubljana tudi izmed redkih prestolnic, »ki še pije vodo iz podtalja, kjer mesto stoji oziroma od koder se stekajo te zaledne vode«. Po njegovi oceni bi glavno mesto moralo poiskati nadomesten vir potne vode.

Kot tretjo točko je ob svoji kandidaturi predstavil problematiko prenove ljubljanske tržnice, ki, kot pravi ni in ne bo prenova, če bo šla po načrtih, to bo uničenje tržnice,« je dejal Jarc, ki je v preteklosti že kandidiral za župana MOL. Nekaj let je deloval kot mestni svetnik. Od leta 2024 pa je predsednik Stranke slovenskega naroda.

Neuradno bo v županski tekmi več znanih imen

Po pisanju medijev bi se lahko v župansko tekmo v prestolnici vmešala tudi nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Neuradno se med možnimi kandidati omenjata tudi sokoordinatorja stranke Levica Luka Mesec in Asta Vrečko ter tudi nekdanji predsednik vlade in finančni minister Anton Rop.

Kot je znano, bodo lokalne volitve v nedeljo, 15. novembra. Zakon o lokalnih volitvah namreč v 25. členu določa, da se redne volitve v občinske svete vedno opravijo tretjo nedeljo v novembru . Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović bo v skladu z zakonodajo akt o razpisu volitev moral podpisati in objaviti še ta mesec, s tem pa bodo začeli teči uradni roki za oddajo kandidatur.