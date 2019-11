FOTO:Usode policista litijska volilna komisija ni zapečatila

V zadevi Mihe Jančarja se je OVK izrekla za nepristojno.

O spornosti svetniškega mandata bodo razpravljali člani občinskega sveta.

Ponarejena pristopna izjava v stranko Desus nosi datum 10. oktober 2018.



Komisija zaključila z delom

Miha Jančar, zaposlen na generalni policijski upravi v Ljubljani, (za zdaj) ostaja občinski svetnik. FOTO: Televizija ATV



Policija še kar preiskuje

Občinska volilna komisija se je v zadevi Mihe Jančarja izrekla za nepristojno. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

»Zadeva je za nas zaključena, zdaj je na potezi občinski svet,« pravi Marko Godec, predsednik litijske volilne komisije. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Litijski župan Franci Rokavec namerava volilno afero uvrstiti na dnevni red decembrske seje občinskega sveta. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Litija – O domnevno spornem mandatu litijskega člana občinskega sveta, sicer policista, je na zahtevo stranke Desus razpravljala občinska volilna komisija in ugotovila, da za rešitev tega problema ni pristojna, ampak je to naloga občinskega sveta. O usodi svetnika bo zdaj na decembrski seji sveta razpravljal še občinski svet.Izvršilni odbor litijske stranke Desus je namreč sredi tega meseca na občinsko volilno komisijo (OVK) naslovil predlog o prenehanju mandata svetniku iz njihovih vrst Mihi Jančarju, na njegovo mesto pa naj se imenuje kandidat, ki je na njihovi listi dobil največ glasov.Predlog so utemeljili z ugotovitvijo, da je bila Jančarjeva pristopna izjava za članstvo v stranki neveljavna, saj jo je podpisal član kandidacijske komisije (upokojeni policistop. p.). Statut Desusa namreč določa, da kandidate za člane občinskih in mestnih svetov ter župane predlagajo kandidacijski zbori ter da predloge za kandidate določi odbor teritorialne organizacije izmed članov stranke Desus. Ustava jasno prepoveduje pripadnikom oboroženih sil in policistom članstvo v političnih strankah. Niti ustava niti noben predpis pa jim ne prepoveduje kandidirati na lokalnih volitvah, pravijo na ministrstvu za javno upravo.»Naknadno je bilo tudi ugotovljeno, da je Jančar zaposlen na generalni policijski upravi in da na volitvah za občinski svet ne more kandidirati na listi stranke. Lastnoročni podpis na prijavnici za včlanitev v Desus pa je ostro zavrnil,« je k pobudi za Jančarjevo razrešitev zapisal, predsednik litijskega Desusa., predsednik OVK, sicer pa okrožni državni tožilec svetnik, je za Delo povedal, da je komisija o poteku lokalnih volitev novembra lani pripravila poročilo. Z njim se je seznanil občinski svet, ki je nato potrdil mandate vsem izvoljenim svetnicam in svetnikom. »Zadeva je za nas zaključena, zdaj je lahko na potezi občinski svet,« je dejal Godec. Hkrati je dodal, da so člani komisije razpravljali tudi o tem, da bi policijo zaprosili za preverbo domnevno spornih podpisov za članstvo v stranki in izjavo o soglasju h kandidaturi, vendar te odločitve niso sprejeli.Jančar je pred nedavnim izstopil iz svetniške skupine Desusa in ni več član stranke, čeprav je letno članarino za lani in letos v skupnem znesku desetih evrov plačal predsedniku Zmrzlaku. O domnevno ponarejenem podpisu k soglasju h kandidaturi na lanskih volitvah pa volilna komisija ni rekla nič. Ugotavljanje pristnosti podpisa je namreč v pristojnosti policije, ki že mesec dni vneto preiskuje sum kaznivega dejanja ponarejanja listin.Vendar se zdi, da je zadeva za litijske policiste prevelik raziskovalni zalogaj, saj jim še ni uspelo odkriti ničesar. »V zadevi še vedno poteka predkazenski postopek v zvezi s sumom storitve kaznivega dejanja ponarejanja listin, zato zaradi interesa preiskave več informacij ne moremo posredovati,« je na naše poizvedovanje o litijski volilni aferi zapisalaz ljubljanske policijske uprave. Da je ponaredil Jančarjev podpis, je za Delo že v začetku meseca priznal upokojeni policist Žnideršič.»Ko so bile volitve, je bil Jančar v Nemčiji. Poklical sem ga in vprašal, ali bi bil pripravljen sodelovati na naši listi in odgovor je bil pritrdilen. Ker smo bili v časovni stiski in je bilo treba listo kandidatov za lokalne volitve oddati takoj, sem podpisal njegovo pristopno izjavo,« je priznal Žnideršič. Ponarejena pristopna izjava nosi datum 10. oktober 2018, zato smo na policijo naslovili vprašanje, ali je bil Jančar oktobra lani na službeni poti v tujini in kdaj.z generalne policijske uprave je odgovorila, »da je bil izpostavljeni uslužbenec policije oktobra 2018 nekaj dni na letnem dopustu, ni pa bil na službeni poti«. Droletova ni odgovorila na vprašanje, katere dni je bil na dopustu, češ da gre za varstvo osebnih podatkov. Litijski županpa pravi, da bodo o svetniku Jančarju sredi decembra razpravljali občinski svetniki.