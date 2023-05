Užaljeni odziv ljubljanskega župana

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji tiskovni konferenci predstavil svoj odgovor na poziv predsednice države Nataša Pirc Musar, naj začasno prekine gradnjo kanala C0 in naj ne ogroža čiste pitne vode in zdravja Ljubljančanov. »Moram povedati, da sem razočaran in ogorčen nad takim pristopom, saj je njen poziv, da naj skrbim za čisto pitno vodo in za zdravje vseh Ljubljančanov, le populistični izrek. Če tega že doslej ne bi delal, mi danes čiste pitne vode ne bi imeli,« je uvodoma poudaril.