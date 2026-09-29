V boj za županovanje Ljubljani tudi slikarka

Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolonijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Simon je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci.

Vesna - zelena stranka bo na lokalnih volitvah v Ljubljani sicer nastopila s kandidatno listo, ki jo bodo oblikovali skupaj s civilno družbo. Nosilec liste za mestni svet bo Denis Striković, ki kot samostojni svetnik barve Vesne zastopa že v tem mandatu. Kdo bodo ostali kandidati v vabilu na četrtkovo predstavitev še niso razkrili.

V Ljubljani so ob Apoloniji Simon doslej kandidaturo za župana napovedali aktualni župan Zoran Janković, sookordinator Levice Luka Mesec, nekdanji minister in premier Anton Rop, mestna svetnika Jasmin Feratović (Pirati) in Aleš Primc (Glas za otroke in družine), nekdanji mestni svetnik Mihael Jarc, kandidat Preroda Gregor Novak, v boj pa naj bi se podal tudi spletni vplivnež Aleksandar Repić.