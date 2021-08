Nakupovalno središče BTC bo največja nadomestna šola

V vrtcih je prostor za vse



Varno v šoli in na cesti

MOL pridobiva uporabno dovoljenje za OŠ Riharda Jakopiča, kjer hitijo z zaključnimi deli. FOTO: Aleš Stergar/Delo

Hala 4 v BTC bo vsaj v začetku šolskega leta največja nadomestna šola: v preurejenih prostorih se bodo učili učenci kar devetnajstih oddelkov osnovne šole Kolezija v Splitski ulici. Od skupaj osemdesetih oddelkov petih šol se bo v različnih obdobjih selilo različno število oddelkov, največ selitev pričakujejo septembra in oktobra, ko se bo v nekem času selilo 1927 učencev, še precej več kot lani. Med njimi ne bo več učencev OŠ Riharda Jakopiča, saj bodo na prvi šolski dan vsi vstopili v prenovljeno poslopje.Na nadomestne lokacije bodo vodili učence osnovnih šol Miška Kranjca (štirje oddelki), Martina Krpana (12 oddelkov), Trnovo (27 oddelkov), Zalog (18 oddelkov) in Kolezija, poleg Hale 4 v BTC pa bo pouk potekal še v nekaterih drugih osnovnih šolah, vrtcu, župniščih, Zavodu sv. Stanislava (12 oddelkov OŠ Trnovo), študentskem kampusu (11 oddelkov OŠ Trnovo), v Hali 3 v BTC (osem oddelkov OŠ Zalog), v starih šolah, glasbeni šoli, prostorih četrtnih skupnosti, gasilskem domu in prometnem centru. Selitve so posledica velikih naložb v obnovo in zagotavljanje zmogljivosti. Število osnovnošolcev na ljubljanskih javnih šolah se je z dobrih 19 tisoč, kolikor jih je bilo leta 2009, do tega šolskega leta povečalo na 25.445 v 1120 oddelkih, na zasebnih pa bo letos v 51 oddelkih 1186 učencev.MOL redno obnavlja tudi vrtce. Večino del tako v vrtcih kot v osnovnih šolah sicer opravijo med počitnicami, vseh vendarle ne. Med večjimi naložbami je zaključek oktobra predviden v enoti Učenjak vrtca Pedenjped, enoti Rožna dolina Viških vrtcev, enoti Kolezijska vrtca Trnovo in enoti Sapramiška vrtca Šentvid. V ljubljanske javne vrtce, teh je 33 s 777 oddelki, bo sicer vključenih 13.307 otrok. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtec se bo v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečala za 0,4 odstotne točke, na 95,9 odstotka, slovensko povprečje pa je po uradni statistiki 82,5 odstotka. Sredi minulega tedna je bilo na centralnem čakalnem seznamu 72 otrok. Od tega imajo starši 24 otrok posebna pričakovanja glede vrtca, oddelka in celo vzgojiteljice, 30 jih je iz drugih občin, na koncu čakalne vrste pa je 17 otrok, katerih starši so že najmanj trikrat odklonili ponujeno prosto mesto. Glede na trenutno 236 prostih mest, vodja pristojnega mestnega oddelka, ugotavlja, da bodo 1. septembra v vrtec sprejeti vsi otroci, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto.Tradicionalna konferenca za novinarje v ljubljanski mestni hiši se tudi tokrat ni mogla izogniti varnosti – v prometu in zaradi koronavirusnih razmer. Osnovne šole zagotavljajo varno učno okolje, za nemoten in varen pouk pa sta pomembna zaupanje in sodelovanje vseh v izobraževalni verigi, od staršev in otrok do pedagoškega kadra. Sporočilo vseh osnovnošolskih ravnateljev je po besedah predsednice njihovega aktiva, da v šole vstopajo samo učenci. Tak sistem je ob zagotavljanju varnega okolja v iztekajočem se šolskem letu deloval dobro. Če pa pride nov val okužb, imajo v šolah izkušnje, kako ves proces še izboljšati. Septembra bodo vse učence, od prvega do devetega razreda, tudi računalniško opismenjevali, tako da ob morebitnem ponovnem šolanju na daljavo ne bo večjih težav.Po julijskih podatkih je precepljenost kadra v ljubljanskih osnovnih šolah več kot 65-odstotna, v vrtcih okoli 60-odstotna, še ta teden pa bodo po navedbah županaugotavljali, kakšna je aktualna precepljenost. Župan je še pojasnil, da če ne bi bilo državnega odloka, ne bi dovolil testiranj med delovnim časom, saj se tako lahko izgubi veliko časa. Testiranja bodo praviloma zjutraj, pred poukom.O varnosti v prometu pred prvim šolskim dnevom je pravzaprav odveč izgubljati besede: nanj so pripravljeni vsi, šolniki, redarji, policisti in številni prostovoljci, največ pa bodo lahko naredili starši in vozniki. Starši s tem, da bodo otrokom vzor, tako da jih bodo v šolo vodili po varnih šolskih poteh, tudi če so daljše, po označenih prehodih za pešce in ob zeleni luči na semaforju, vozniki pa s strpno vožnjo s prilagojeno hitrostjo. Tako se bo lahko nadaljevala vizija 0: nič nesreč, nič mrtvih. Po besedah, direktorja ljubljanske policijske uprave, je stanje ugodno, saj lani ni bilo nesreč učencev na poti v šolo in iz nje. Apel policije pa je znan: pazite na otroke na cestah in v vozilih, kjer naj bodo pripeti. Posebej razigrani so na prvi šolski dan srednješolci. Policisti bodo pozorni tudi nanje.