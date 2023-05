V Cukrarni nastaja novi Center mladih Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Danes se bo ob 10. uri na Fabianijevem mostu pri Galeriji Cukrarna​ začel celodnevni mladinski festival Hiša tisočerih zgodb. Je prvi take narave in ga pripravljajo Mladi zmaji v sodelovanju z Zavodom Škrateljc.

Kot je za Delo povedala Ksenja Perko, direktorica javnega zavoda Mladi zmaji in vodja projekta Center mladih Ljubljana, je osnovni namen festivala Hiša tisočerih zgodb, da »prepleta mladinsko kulturo in kolektivne modrosti ter v prostorih nekdanje tovarne sladkorja tlakuje pot do novega Centra mladih Ljubljana. V februarju je namreč v koprodukciji založbe Škrateljc in Mladih zmajev izšel strip Cukrarna. Zgodba stripa nas vrne za zidove Cukrarne, kjer so v preteklosti pesnili literati moderne, danes pa za zidovi Palače Cukrarna nastaja osrednji mladinski center. Ljubljana bo z njim pridobila prostor in programe za razvoj mesta mladih, aktivnih državljanov, zagovornikov sočutja in prinašalcev pozitivnih sprememb mestu in skupnosti.«