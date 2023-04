V Domžalah bi gradili kar 660 stanovanj

V nadaljevanju preberite:

»Najprej uredite komunalno in prometno infrastrukturo, šele potem zidajte,« ali pa: »Dokler ne bo primerno urejena niti ena cesta, ne bomo dovolili gradnje niti enega stanovanjskega bloka.« To sta le dva odziva predstavnikov domžalske krajevne skupnosti (KS) Simona Jenka z nedavne javne predstavitve strokovnih podlag in zazidalnih preizkusov za pozidavo dobrih 11 hektarov zemljišč v domžalskem naselju Mačkovci. Tam naj bi v prihodnje več investitorjev zgradilo 660 stanovanj v 66 blokih in 26 družinskih hiš za okoli 2000 prebivalcev.