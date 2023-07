V Komendi poslovali precej po domače

V nadaljevanju preberite:

Računsko sodišče je pod drobnogled vzelo poslovanje komendske občine v letu 2021 oziroma pripravo proračuna in zaključnega računa ter pri tem naletelo na številne nepravilnosti in nezakonitosti v času vodenja župana Stanislava Poglajna. Varuhi javnih financ so odkrili nezakonitosti pri najetju posojila pri družbi Poslovni center (PC) Komenda, ki ga je pred poldrugim desetletjem soustanovila prav občina Komenda. Revizorji so negativno ocenili poslovanje in od aktualnega občinskega vodstva zahtevali predložitev odzivnega poročila.