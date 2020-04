V križišču Dunajske, Tivolske in Slovenske ceste ter Trga OF v Ljubljani bo od srede do predvidoma sobote zaradi preplastitve vozišča veljal spremenjen prometni režim. Zato ne bo mogoča vožnja v vseh smereh križišča, obvoz bo urejen.



Dela bodo potekala v dveh fazah. V prvi bo v območju križišča zaprt Trg OF, v drugi pa Tivolska cesta, so danes sporočili iz Mestne občine Ljubljana.