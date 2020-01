V Litiji naleteli celo na rimsko cesto

Litija – Pri rušenju starega Petrolovega bencinskega servisa na Brodarski cesti v Litiji so arheologi naleteli na doslej še neznano cesto iz rimskega obdobja, ki je potekala ob današnji glavni zasavski cesti. Zgrajena je bila iz prodnikov in široka vsaj šest metrov. »Zdaj lahko z gotovostjo trdimo, da je bila Litija poseljena tudi v času Rimljanov,« je prepričana Helena Hauptman, vodja litijskega muzeja in kustosinja.Gre za prvi materialni dokaz, da so imeli Rimljani na območju Litije naselbino, saj do zdaj arheologi na rimske izkopanine niso naleteli, je povedala Hauptmanova. V 70. letih minulega stoletja so na levi strani Save ...