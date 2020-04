V Ljubljani bodo podrli nekaj dreves

Posušeni češnji. FOTO: MOL

V Ljubljani odstranjujejo posušena oziroma propadajoča drevesa, ki pa jih bodo jeseni nadomestili z novimi.V središču mesta bodo požagali dve suhi češnji na brežini ob Bregu, lipo na Petkovškovem nabrežju, kostanj na Ambroževem trgu ter javor na Grudnovem nabrežju.Češnji sta se posušili nenadno, zato predvidevamo, da je šlo za namerno uničenje (zastrupitev), so navedli na Mestni občini Ljubljana. Pri pregledu lipe pa so arboristi ugotovili upadajoče stanje vitalnosti, prisotne trosnjake v krošnji in odmiranje krošnje, kostanj na Ambroževem trgu je votel, ima hudo poškodbo debla, pregled z rezistografom pa je pokazal obsežen delež razkrojenih tkiv.Odstranili bodo tudi javor na Grudnovem nabrežju, ki ima okoli 80 odstotkov krošnje suhe, razpada tudi deblo, zato je njegova stabilnost oslabljena.Na občini so še pojasnili, da nenehno zasajajo nova drevesa, vsako leto od tristo do šeststo. Številna drevesa dodatno zasadijo ob prenovi ulic, cest, parkirišč in ob vzpostavitvah novih površin. Med drugim tako letos drevesa sadijo na prenovljeni Trubarjevi ulici, Ulici talcev, na Letališki cesti in na novem parkirišču ob Tomačevski cesti.