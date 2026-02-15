Skoraj 800 odjemalcev pri nas zjutraj ostalo brez elektrike

Deli glavnega mesta so se v nedeljo prebudili v jutro brez električne energije. Kot je razbrati s portala Elektro Ljubljana je bilo brez elektrike trenutno deset transformatorskih postaj in 793 odjemalcev.

Največ nenačrtovanih izklopov se je zgodilo za Bežigradom, med Parmovo in Podmilščakovo ulico, v okolici Drenikove in Samove, eden je bil v Šiški, blizu križišča med Litostrojsko in Celovško, eden pa na vzhodu Ljubljane na Letališki cesti.

Odklop je težave povzročal tudi v prometu, saj nekateri semaforji, tudi na prometnih križiščih, začasno niso delovali.

Nekaj pred pol osmo zjutraj so napake na omrežju odpravili in večina odjemalcev je znova dobila elektriko, vendar odklop na Letališki še traja, brez električne energije pa tam ostaja 27 odjemalcev.