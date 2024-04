V Ljubljani kmalu cenejše ogrevanje

Ker bo konec aprila prenehala veljati uredba o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema, so se v javnem podjetju Energetika Ljubljana odločili, da bodo s prvim majem za deset odstotkov znižali ceno za gospodinjske odjemalce. Po novem bo treba za megavatno uro plačati 53,91 evra.

Spomnimo, da je vlada ceno zemeljskega plina od 1. januarja do vključno 30. aprila z uredbo zamejila pri 0,05990 evra za kilovatno uro oziroma pri 59,90 evra za megavatno uro. Zaradi nižjih nabavnih cen in ugodnejših tržnih razmer pa bo Energetika Ljubljana na začetku prihodnjega meseca ceno plina za gospodinjske odjemalce znižala za desetino na 0,05391 evra za kilovatno uro oziroma na 53,91 evra za megavatno uro.

Tako se bo strošek za maj z vsemi dajatvami in vključenim DDV ob pričakovani porabi za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov znižal za okoli dva evra in bo znašal 28 evrov. Za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa bo strošek nižji za okoli sedem evrov in bo znašal 59 evrov. Na letni ravni to pomeni, da bo letos v primerjavi z lani strošek za gospodinjstva nižji za okoli osem odstotkov, pravijo na ljubljanski Energetiki.

Konkretno to pomeni, da se bo na letni ravni za povprečno 70 kvadratnih metrov veliko stanovanje strošek za ogrevanje letos znižal za okoli sedem evrov na 824 evrov, za povprečno hišo, veliko 200 kvadratnih metrov, pa bo strošek letos nižji za 184 evrov in bo znašal 1921 evrov.