V Ljubljani napovedano dražje parkiranje

»V bližnji prihodnosti sprememb v politiki družbe ne bo. Se bo pa zagotovo zgodila prilagoditev cen parkiranja v skladu z rastjo energentov.« Tako je danes napovedal Bojan Babič, novi v. d. direktorja javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki je na tem položaju pred dobrim tednom zamenjal dosedanjega direktorja Andreja Orača. Za koliko in kdaj se bodo cene parkiranja v prestolnice zvišale, ljubljanski župan Zoran Janković ni razkril.

Župan Zoran Janković napoveduje, da se letne dovolilnice za prebivalce Ljubljane ne bodo podražile. FOTO: Voranc Vogel/Delo

»Spremembe cen morajo imeti določeno utemeljitev in jih morajo potrditi mestni svet, spremembe pa so predvidene za letos,« je na današnji novinarski konferenci povedal ljubljanski župan Janković. Pri tem je poudaril, da si bodo na občini prizadevali, da bodo pri tem imeli prednost Ljubljančani. Po njegovih besedah bodo namreč cene letnih dovolilnic za parkiranje za prebivalce Ljubljane ostale nespremenjene. Najverjetneje bodo zvišali cene parkiranja za obiskovalce in dnevne migrante, ki parkirajo po vseh delih mesta, in jih na ta način »prisilili«, da bodo vozila pustili na parkiriščih P + R, kjer je parkiranje cenejše, ali pa parkirali v garažnih hišah v občinski lasti.

Bojan Babič, nekdanji načelnik UE Ljubljana, je 8. marca začasno prevzel vodenje javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT). FOTO: Jure Eržen/Delo

Letnih dovolilnic ne bodo dražili

Na vprašanje, ali bodo predlog sprememb cene parkiranja obravnavali že na tokratni seji mestnega sveta, sklicani za prihodnji ponedeljek, 20. marca, je župan odgovoril, da ne. Kdaj naj bi predlog za podražitev parkiranja obravnaval nadzorni svet družbe LPT in kdaj naj bi o tem razpravljali na seji mestnega sveta, pa ni razkril. Prav tako ni znano, za koliko bodo višje cene parkiranja. Je pa Janković namignil, da bi se lahko cena parkiranja na območju časovno omejenega parkiranja v coni 3 z zdajšnjih 0,40 evra na uro zvišala na 0,50 evra.

Glede nenadne zamenjave Andreja Orača z mesta direktorja družbe LPT je župan pojasnil, da je pri tem šlo za sporazumni dogovor med Oračem in nadzorniki podjetja. In dodal, da Orač v prihodnje ne bo deloval v »veliki mestni družini«, kar pomeni, da se ne bo zaposlil niti na občini niti v javnih podjetjih niti v javnih zavodih v lasti MOL.