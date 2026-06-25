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    Ljubljana in okolica

    V Ljubljani nove zapore cest: zaprti Vilharjeva in Tbilisijska

    Na občini vse udeležence v prometu v času del prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.
    Prenove cest v Ljubljani. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    Galerija
    Prenove cest v Ljubljani. Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
    STA
    25. 6. 2026 | 08:38
    2:49
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    Zaradi del pri gradnji Potniškega centra Ljubljana bo do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta v križišču z Dunajsko cesto. Obvoz bo po Linhartovi in Železni cesti. Na Tbilisijski cesti pa bo do predvidoma 15. avgusta dodatna zapora, in sicer bosta za ves promet zaprt odsek med Tržaško in Jamovo cesto ter del Jamove ceste.

    Nadgrajena osrednja ljubljanska železniška postaja, katere gradnja vpliva tudi na promet v okolici, naj bi v novi podobi zaživela predvidoma konec poletja. Na območju bo v prihodnjih letih zrasla tudi nova sodobna avtobusna postaja, pri kateri so investitor Slovenske železnice. Tako bo Ljubljana dobila sodoben potniški center.

    Na območju Viča bosta medtem zaradi nadaljevanja rekonstrukcije Tbilisijske ulice do predvidoma 15. avgusta za ves promet zaprt odsek te ulice med Tržaško in Jamovo cesto ter del Jamove ceste. Hkrati ostaja zaprt del Tbilisijske ulice med Jamovo cesto in Tomažičevo ulico, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

    Obvoz bo potekal po Tržaški cesti, Jadranski ulici in Cesti v Mestni Log oziroma po Tržaški cesti, Cesti v Gorice, Cesti dveh cesarjev in Cesti v Mestni Log. Po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi na liniji 16. Obvozna trasa bo potekala po Tržaški cesti, Jadranski ulici in Cesti v Mestni Log.

    Na občini vse udeležence v prometu v času del prosijo za razumevanje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Na občini vse udeležence v prometu v času del prosijo za razumevanje. FOTO: Jože Suhadolnik

    Obnova Tbilisijske ulice se je začela aprila. Prenovljena bo celotna ulica od Tržaške ceste do Ceste v Mestni log. Dela bodo potekala v več fazah, predvidoma bodo po napovedih občine zaključena do marca prihodnje leto.

    V okviru prenove te prometnice na jugozahodu prestolnice bodo urejene površine za pešce in kolesarje ter avtobusna postajališča, na križišču s Cesto v Mestni log bo zgrajeno krožišče, obnovljena bosta javna razsvetljava in meteorno odvodnjavanje ter zaščiteni obstoječi komunalni vodi. Drevesa ob cesti naj bi ohranili v največji možni meri in zasadili tudi nova.

    Prenovljeni bosta tudi križišči s Tržaško in Jamovo cesto, pa tudi odsek Tbilisijske ulice od Tomažičeve proti Gerbičevi ulici skupaj z mostom čez Gradaščico.

    Na občini vse udeležence v prometu v času del prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

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