V Ljubljani podražili vodo

FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Najvišja podražitev v blokih



Holding in družbe v skupini lani z dobičkom

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so na današnji seji sklenili, da bodo s prvim marcem podražili vodo v Ljubljani. Za uporabnike v večstanovanjskih objektih bodo položnice višje za 31 centov, v enodružinskih hišah za 13 centov, v povprečju pa bodo položnice višje za 61 centov.V sporočilu za javnost so zapisali, da so se družbeniki ljubljanskega holdinga (gre za župane Mestne občine Ljubljana in primestnih občin Brezovica, Medvode, Dobrova - Polhov Gradec, Škofljica, Dol pri Ljubljani in Horjul) na seji sveta ustanoviteljev seznanili in potrdili elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb preskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe Voka Snaga za letos.»Predračunske cene se po posameznih postavkah spreminjajo. Tako se znesek storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode zniža, znesek storitev preskrbe s pitno vodo se nekoliko zviša, skupni učinek na položnico pa znaša 0,6 odstotka,« so sporočili iz MOL.Povprečna položnica za preskrbo s pitno vodo in ravnanjem z odpadno vodo se bo za uporabnike v enodružinskih hišah v povprečju zvišala za 0,13 evra, in sicer z zdajšnjih 21,83 evra na 21,96 evra. Za uporabnike v večstanovanjskih enotah pa bodo položnice v povprečju višje za 0,31 evra, in sicer z zdajšnjih 14,80 evra na 15,11 evra. Cene bodo začele veljati že s prvim marcem.Družbeniki so se seznanili tudi z lanskimi nerevidiranimi računovodskimi rezultati Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini. Vse družbe v skupini, torej Energetika Ljubljana, Voka Snaga in LPP, so zadnje poslovno leto zaključile pozitivno. Matična družba Javni holding Ljubljana je poslovno leto 2019 sklenila z dobičkom v višini 776.000 evrov, Voka Snaga v višini dobrega milijona evrov, Energetika Ljubljana je ustvarila skromni dobiček v višini 217.000 evrov, LPP pa 266.000 evrov dobička.