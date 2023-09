V Ljubljani številne prometnice ostajajo gradbišča

Zapora bo trajala predvidoma do ..., je običajno zapisano ob začetku takšnih in drugačnih gradbenih del na cestni infrastrukturi. Izraz predvidoma pa je predvidoma zelo izmuzljiv; logično, saj se v praksi lahko vedno pojavijo nepredvidljivi zapleti. Pa vendar, kadar upravljavci, od občinskih do državnih, napovedo, da bo promet normalno stekel do začetka šolskega leta, uporabniki upravičeno upajo, da pričakovane gneče na prvi šolski dan ne bodo povečevala še dela na cesti. V Ljubljani in bližnji okolici se dela, neodvisna od poplav, tudi letos še niso zaključila v predvidenem roku.

Gneča na ljubljanski obvoznici je običajna, v kolonah se ne stoji samo ob dnevnih konicah ter ob petkih, ob začetkih in koncih počitnic (v Nemčiji in Avstriji), temveč po cele dneve, neodvisno od ure in vremena. Koliko bo pri tem pomagala napovedana širitev vpadnic, bo mogoče šele videti – lahko da bo generirala le še več prometa, kot opozarjajo naravovarstveniki.

Avtocestni kompleks med Novimi Jaršami in Zadobrovo je gradbišče že od lanskega poletja, dela seveda niso bila zaključena v napovedanem roku, do konca avgusta. Zdaj je zaključek del predviden za sredino septembra, še prej pa bo spremenjen začasni prometni režim, tako da bo promet potekal v obe smeri še naprej po dveh voznih pasovih, vendar ločeno vsaka na svoji strani vozišča, medtem pa bodo izvajalci uredili sredinsko ograjo. Prav po odseku med Snebrjami in Novimi Jaršami se bodo še predvidoma do jesenskih šolskih počitnic po štiripasovnici vozili – sicer lahko tudi brez vinjet – domačini in tranzitni potniki, saj bo dotlej zaradi obnove zaprta Šmartinska cesta skozi Hrastje med Šmartnim in Snebrjami.

Zahodno od omenjenega avtocestnega gradbišča je promet po zoženih pasovih urejen pod Dunajsko, kjer bo urejanje nadvoza trajalo predvidoma do 20. oktobra; do 30. avgusta so bile predvidene popolne zapore na posameznih odsekih, do konca rekonstrukcije pa polovične zapore. Tako je trenutno s severne obvoznice možno v smeri proti vzhodu zaviti le proti središču mesta, ne pa naravnost proti Stožicam in BS-3 ter levo proti Bratovževi in Glinščkovi ploščadi ter Črnučam.

Do 30. avgusta je bil zaradi ureditve ceste in ukrepov za varnost otrok predviden zaključek rekonstrukcije Ljubljanske ceste na Igu, na odseku od Govekarjeve ceste do bencinskega servisa Petrol, kjer je bila na prvi šolski dan delna zapora še vedno urejena s semaforji. 1. septembra naj bi bila po dobrem letu vsaj prevozna tudi Črnovaška cesta, kjer je zaključek del predviden šele za konec letošnjega decembra. A bodo vozači z desnega brega Ljubljanice menda še štirinajst dni obsojeni na most v Podpeči in predvidoma do 9. septembra izmenično enosmerni promet zaradi nadgradnje železniške proge (nadvoz Notranje Gorice). Ali proti Igu, kjer bo do sredine decembra zaradi rekonstrukcije ceste in ukrepov zaradi dvoživk izmenično enosmerni promet. Ob tem, da so za konce tedna napovedane tudi popolne zapore prometa. Vožnja skozi Brezovico je zaradi stalne gneče tako na državni cesti kot na avtocesti tudi za dvajset in več minut daljša.

Številnih delnih zapor znotraj avtocestnega obroča zaradi gradnje komunalne infrastrukture, predvsem kanalizacije, kar je del projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja, niti ne omenjamo. Še do konca leta pa bodo popolnoma zaprti odseki Ižanske ceste in Opekarske ulice. Je pa vsaj pred nekdanjim Šumijem prometna ureditev normalizirana in urejeno postajališče avtobusov mestnega prometa.