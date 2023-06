Območje plačljivega parkiranja se je v Ljubljani močno razširilo

V nadaljevanju preberite:

Na današnji tiskovni konferenci Mestne občine Ljubljana je Bojan Babič, v. d. direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, predstavil lokacije novih parkomatov na voziščih občinskih cest, kjer so cele cone. Širitev mreže parkomatov je predvsem v coni 3, eden nov pa je v coni 2. To sta coni zunaj ožjega mestnega središča.