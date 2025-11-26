Vsako leto več cest, pločnikov in luči – in več denarja koncesionarjema

Po pričakovanjih bodo mestni svetniki na zadnji letošnji seji potrdili občinska odloka o podelitvi koncesij za opravljanje izbirnih javnih gospodarskih služb. S tem bodo formalnopravno podaljšali 20-letni koncesiji, ki ju bo MOL vnovič podelila Javni razsvetljavi (JRL) za urejanje javne razsvetljave, podjetje KPL pa bo do leta 2046 vzdrževalo občinske ceste in druge prometne površine na območju Ljubljane. Koncesionarjema bodo na leto skupaj izplačali 22,6 milijona evrov (z DDV), v dveh desetletjih to pomeni okoli 452 milijonov evrov.