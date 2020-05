V Pionirskem domu po epidemiji spet živahno

S sproščanjem ukrepov ob epidemiji oživljajo tudi dejavnosti v Pionirskem domu. Ob skrbnem spremljanju navodil strokovnih ustanov in vladnih ukrepov so minuli teden začeli s poskusnim izvajanjem nekaterih individualnih programov, v ponedeljek pa z izvajanjem večine dejavnosti, ki jih pripravljajo zaposleni pedagogi in nekaj dejavnosti s honorarnimi sodelavci, pojasnjuje direktorica Vika Potočnik.Pedagogi v Pionirskem domu so tako minuli teden govorili s starši tečajnikov in odraslimi tečajniki ter preverjali, kakšno je zanimanje za nadaljevanje dejavnosti. Odziv je bil izjemen, pozitivno se je odzvalo več kot štiri petine ...