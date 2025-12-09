V Štepanjskem naselju in na Galjevici po novem dovolilnice

Stanovalcem Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici, kjer bo parkiranje od 12. januarja prihodnje leto plačljivo, na ljubljanski občini od danes ponujajo možnost pridobitve brezplačne parkirne dovolilnice. Ta bo veljala do konca junija. Župan Zoran Janković je prebivalce tega dela Ljubljane pozval, naj to uredijo čim prej.

Table in parkomate je občina že začela nameščati, od 12. januarja prihodnje leto pa bo pakiranje na teh območjih plačljivo. Občina bo po Jankovićevih besedah poskrbela tudi za to, da parkiranje na zelenicah ne bo več mogoče. Za dostavo do vhodov blokov pa bodo namestili potopne količke, je pojasnila Maja Žitnik, vodja občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet.

Izdaja dovolilnic za prihodnje leto se je začela tudi za preostale prebivalce Ljubljane. »Cene za dovolilnice so po novem nižje, medtem ko bo parkiranje dražje,« je pojasnila Žitnikova. Po njenih besedah gre za celovit ukrep, saj vsak dan v Ljubljano pride 140.000 vozil. Župan Janković pa je ocenil, da bo parkiranje za dnevne obiskovalce dražje in ne bo več privlačno. »Ukrepe, kot so v Štepanjskem naselju, bomo uvajali v vseh večjih mestnih soseskah. Naslednje bodo na vrsti Fužine,« je napovedal.

Z novim letom poenotenje časovnega parkiranja

Nina Benič, namestnica direktorja Ljubljanskih parkirišč in tržnic (LPT), je glede parkirnin spomnila, da bodo po novem letu oziroma 12. januarja poenotili tudi časovno plačevanje v vseh conah in na parkiriščih vse dni v tednu med 6. in 22. uro. Uvedli bodo tudi nočno tarifo na vseh plačljivih (oziroma belih) conah med 22. in 6. uro po enotni ceni dva evra na noč, medtem ko bo na parkiriščih in v parkirnih hišah ta znašala štiri evre na noč.

Cena parkiranja bo v coni 1 tako od 12. januarja znašala 1,70 evra na uro. Cena ure parkiranja v coni 2 bo znašala en evro, v coni 3 pa 0,70 evra. Na parkiriščih, kjer je možen mesečni najem parkirnega mesta, se bodo cene nekoliko povišale, medtem ko cene za najem parkirnega mesta v parkirnih hišah za stanovalce ostajajo enake. Zvišala se bo tudi kazen oziroma cena nadomestila za neplačano parkirnino. Ta bo namesto 20 evrov znašala 30 evrov.