V štirih šolah bo del učencev zaradi obnove razseljen

Poletne šolske počitnice so čas, ko je mogoče v izobraževalnih ustanovah največ postoriti tudi s prostori. V ljubljanski občini je takšnih obnovitvenih del letos veliko – med drugim so se v petih osnovnih šolah lotili nadomestnih gradenj, ki pa seveda do začetka novega šolskega leta ne bodo končane, tako da bo organizacija pouka še nekoliko bolj zapletena. MOL je tri manjše pogodbe podpisala s koprsko družbo Makro 5 gradnje, večji pa z novomeško družbo CGP in ljubljansko Dema plus.Na OŠ Riharda Jakopiča v Šiški so ob začetku šolskih počitnic podrli stari prizidek s telovadnico in začeli priprave na gradnjo novega. ...