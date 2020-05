FOTO:V treh letih nova šola na Brdu in posodobitev petih šol

Na občinski razpis za temeljito posodobitev osnovne šole Vrhovci se je prijavilo dvanajst izvajalcev, na podoben razpis za OŠ Riharda Jakopiča pa devet izvajalcev. Postopka sta v fazi preverjanja usposobljenosti, prijavitelji pa bodo nato pozvani k oddaji ponudbe. Do 8. maja je odprt še razpis za posodobitev novofužinske šole Martina Krpana. V vseh treh primerih gre za rušitvena dela in gradnjo oziroma prizidavo učilnic oziroma telovadnic.Na oba zaključena razpisa se je prijavilo osem izvajalcev: Tosidos, Makro 5 gradnje, VG5, Lesnina MG Oprema, CGP, ​​​​​​​Kolektor Koling, CBE skupaj z GP Krk in TGH skupaj z GPI ...