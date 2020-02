V Vodicah za prepoved vožnje tovornjakov

Vodice – Občinsko vodstvo je šokiral sklep agencije za okolje, da mora družba Dars pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo vodiške obvoznice vnovič izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje (OVS). »To je nezaslišano. Same birokratske ovire,« je ogorčen vodiški župan Aco Franc Šuštar.Tamkajšnji prebivalci na prepotrebno obvoznico čakajo že dobri dve desetletji in nič ne kaže, da bodo delovni stroji zabrneli že letos, čeprav so Vodičani to pričakovali. Okoljevarstveno soglasje za obvoznico v dolžini 2,2 kilometra je bilo izdano že leta 2011, a ker Dars v petih letih ni pridobil ...