»Pomembno se je čimprej vrniti v običajne razmere«

Ljubljana - Medtem ko v teh dneh potekajo sestanki predstavnikov ministrstva za izobraževanje (tudi) s predstavniki vrtcev, bodo odločitev o tem, ali in kako bodo vrtce odprli 18. maja, sporočili predvidoma konec tedna.



»Nimamo še informacij,« v zvezi z napovedanim »postopnim odpiranjem vrtcev 18. maja« pravi Marta Korošec, ravnateljica vrtca Vodmat. Iz Združenja ravnateljic in ravnateljev slovenskih vrtcev so ji sporočili, da so se na včerajšnji videokonferenci pogovarjali s predstavniki ministrstva za izobraževanje in predstavniki Skupnosti vrtcev Slovenije, odločitev o tem, ali se bodo vrtci odprli 18. maja, pa bodo sporočili teden dni prej. Takrat naj bi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) tudi pripravili navodila za zagotavljanje varnih delovnih pogojev.



»Čeprav sem vesela, da se bodo vrtci odprli, sem hkrati zaskrbljena, kako bomo organizirali varne delovne pogoje,« razmišlja Marta Korošec. »Otroci seveda ne bodo nosili mask, ali je smiselno, da jih imajo odrasli, kakšne bodo omejitve pri številu otrok, kako bomo ugotavljali nujnost varstva, kako bo z razkuževanjem igral, kako bomo nadomestili rizične delavce, kot so nosečnice, sladkorni bolniki, starejši, ki ne bodo delali, kako dobro bomo lahko obvladovali zahtevne ukrepe, če bo kdo zbolel na delovnem mestu,« našteva odprta vprašanja ravnateljica vrtca Vodmat, ki je eden od skupno 23 vrtcev v mestu. Samo v tem vrtcu je približno šestnajst zaposlenih, ki sodijo v rizično skupino. »V tem tednu bomo pripravili vse, kar trenutno lahko − to je priprava notranjih in zunanjih prostorov, sproti že vzdržujemo igrišča, prostore pa smo takoj po razglašeni epidemiji razkužili. Za vse ostalo bomo morali počakati na navodila.«



Tudi na MOL, kot pravijo, pričakujejo smernice ministrstva in NIJZ tako glede zdravstvenega vidika kot prostora in kadrov. »Vrtec mora biti varen tako za otroke kot za zaposlene in starše, ki se v svojih stiskah zdaj že zelo pogosto obračajo na vrtce in na nas, saj so se gospodarstvo in druge dejavnosti začele odpirati, razen nujnega varstva otrok preko prostovoljcev za nujne poklice obeh staršev pa varstva ni mogoče zagotavljati,« pravijo na občinskem oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje ter dodajajo: »Kakršno koli omejevanje števila otrok v igralnicah bo povzročilo ločevanje otrok na tiste, ki potrebujejo vrtec in tiste, ki ga ne, kdo bo to določil, ni jasno«. Prostora za vseh 13.427 otrok, ki bi jih vključili v oddelke z zmanjšanim normativom po šest, kot poudarjajo, nimajo. »Pogodbe so veljavne s starši vseh otrok, zato bo kakršno koli izbiranje diskriminatorno do otrok in staršev.«

Sviz: Navodila naj bodo pravočasna in jasna

Z ministrstva za izobraževanje so za zdaj sporočili le, da naj bi bodo sestanki v zvezi s pripravami na odpiranje vrtcev in šol potekali do četrtka, po njih, predvidoma konec tedna, pa bodo obvestili, kdaj in na kakšen način se bo to zgodilo. Da morajo biti pri oblikovanju protokolov za obnovitev delovanja vzgojno-izobraževalnih ustanov navodila o varnosti in zaščitnih sredstvih pravočasna, jasna in enoznačna, so jih opozorili v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ).



»V navodilih morajo biti prav tako opredeljene rizične skupine med zaposlenimi in udeleženci vzgojno-izobraževalnih procesov ter tudi raven njihove zaščite. Pred vnovičnim zagonom delovanja vrtcev, šol, dijaških domov in fakultet mora biti zagotovljeno dovolj časa, da se bodo zaposleni lahko ustrezno pripravili in dogovorili o načinu izvajanja protokolov ter o oblikah dela, ki bodo pred tem dogovorjene. Za vse dogovorjene zaščitne ukrepe in opremo morajo pravočasno poskrbeti država in lokalne skupnosti,« so zapisali.

Večplastni ukrepi

»Ko bomo dobili uradna navodila, jih bomo v okviru aktiva ravnateljev proučili in v skladu z njimi sprejeli nadaljnje ukrepe,« pravi Suzana Antič, predsednica aktiva ravnateljev ljubljanskih javnih vrtcev. »Ukrepi bodo večplastni, vezani na otroke, rizične skupine zaposlenih v vrtcih in na starše, hkrati pa bo treba pripraviti tudi celostni model vključevanja, življenja in dela vrtcev, ki bo deloval in zagotavljal kakovost bivanja otrok s poudarkom na varnostnih ukrepih in zaščiti zdravja otrok. Vsekakor bo to trenutek veselja in čustev ob ponovnem snidenju,« razmišlja ravnateljica vrtca Trnovo. Po njenem je tudi pomembno, da se čimprej vrnemo v običajne razmere. »To pomeni, da je treba zagotoviti optimalne pogoje za vse vključene z izjemno senzibilnostjo do potreb vseh. Čas, ki je za nami, pušča sledi na vseh nas.«