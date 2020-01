V zelenih oazah za rekreativce ni parkirišč

Mirujoči promet ni težava samo v središču Ljubljane in v stanovanjskih soseskah, temveč tudi v okolici zelenih rekreacijskih območij. Do vznožja Golovca, Rašice, Toškega čela in Šmarne gore lahko pohodniki pridejo tudi z mestnimi avtobusi, večje logistične težave imajo tekači, ki se želijo med rekreacijo izogniti mestnim ulicam in parkirati bližje »svojega« tekališča.Če se Bežigrajčan ali Šiškar noče zadušiti v izpušnih plinih, se bo v Mostec ali pa nekam ob Pot spominov in tovarištva moral zapeljati z avtom. Ali z lastnim kolesom. V LPP spodbujajo potovanja z javnim potniškim prometom do rekreacijskih površin ...