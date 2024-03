Varuhi narave proti gradnji poslovne cone Želodnik

V nadaljevanju preberite:

Civilna iniciativa za ohranitev Želodnika je domžalski županji Renati Kosec nedavno predala 842 podpisov ljudi, ki nasprotujejo gradnji poslovne cone in načrtovani državni cesti Želodnik–Vodice. Po njihovem prepričanju bi namreč gradnja poslovne cone uničila mokrišča in skupaj z gradnjo ceste prekinila selitvene poti dvoživk. Po ramsarski konvenciji so mokrišča mednarodnega pomena, države podpisnice, vključno s Slovenijo, pa so se zavezale za njihovo ohranitev.