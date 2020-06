FOTO:Večina nalog izvedenih, nekaj naložb preloženih

Ljubljana – V zadnjem poročilu o izvajanju strategije razvoja kulture ob koncu štiriletnega obdobja na Mestni občini Ljubljana ugotavljajo, da so večino načrtovanih ciljev uspešno uresničili. V njem se osredotočajo predvsem na uspešno opravljene naloge in projekte v lanskem letu.Med najpomembnejšimi dosežki v poročilu omenjajo 11. festival Junij v Ljubljani, na katerem so lani v 15 dneh našteli okoli 20.000 obiskovalcev, na 48 brezplačnih prireditvah. V obisku med javnimi zavodi sta v prednosti Festival Ljubljana, ki je imel lani 36.000 obiskovalcev več kot prejšnja leta, sklenil pa je tudi neprimerljivo več koprodukcij ...