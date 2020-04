Večina zaposlenih v mestni upravi na čakanju

Ljubljana - Po razglasitvi epidemije so se poleg vrtcev in šol za obiskovalce zaprli tudi drugi javni zavodi in podjetja v glavnem mestu. Podatki občine kažejo, da približno polovica njihovih zaposlenih dela tako kot pred ukrepi, drugi so na čakanju, nekaj pa jih dela doma.Medtem ko velika mestna družina, kot mestno upravo, javni holding, stanovanjski sklad in druge javne zavode, katerih ustanoviteljica je občina, imenuje aktualna mestna oblast, šteje okoli 12 tisoč zaposlenih, je po besedah župana Zorana Jankovića v tem trenutku le približno polovica prisotna na delovnem mestu. Podatki, ki so nam jih poslali z občine za 3163 ...