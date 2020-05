Večino komunalnih delavcev prezaposlili, ostali kot »odsluženo blago«

Ljubljana

- »Kot družbeno odgovorna družba smo skladno z našo strateško usmeritvijo, vrednotami in odnosom do zaposlenih zaključili najemanje delavcev prek kadrovske agencije,« pravijo v javnem podjetju Voka Snaga. Od novembra lani do februarja letos so skupno zaposlili 102 delavca, ki so pred tem za njih isto delo opravljali prek kadrovske agencije »Snaga Ljubljana, zaposlite najete delavce!« Tako se je januarja leta 2018 glasil javni poziv, ki so ga na javno komunalno podjetje naslovili v Delavski svetovalnici, društvu za zagovorništvo ranljivih skupin. Takrat so pri največjem slovenskem podjetju za ravnanje z odpadki najemali 115 agencijskih delavcev, njihovo število se je pred tem povečevalo. Medtem ko preostala podjetja v Javnem holdingu Ljubljana niso zaposlovala najetih delavcev, je Snaga prvo pogodbo z agencijo »za posredovanje dela uporabniku« sklenila leta 2008. Od leta 2012 so ji agencijske delavce zagotavljali pri Karieri. Da so združevali »dve vrsti zaposlenih«, in to »zaradi prilagodljivosti, ki omogoča nemoteno opravljanje storitev, in sezonskosti«, so takrat pojasnjevali pri Snagi, ki jo je vodilDa ta sezonskost morda ostaja pri delu na zelenih površinah, a da je najprej treba pogledati, katera dela lahko opravijo sami, znotraj podjetja, zdaj pravidirektor lani združenega javnega podjetja Vodovod Kanalizacija Snaga. »Prepričan sem, da lahko sami opravimo vse,« je nadaljeval. »Naše stališče je, da agencijskih delavcev ne zaposlujemo. Delavci niso številke, ampak so naši sodelavci, in prepričan sem, da lahko le tim zmaguje. Do zaposlenih je tudi pošteno, da so 'nekje doma' in doma so pri javnem podjetju Voka Snaga, in ne pri kateri od agencij ali kako drugače,« je pojasnjeval Mlakar. Tudi finančna ocena bo po njegovem pokazala, da je to za podjetje »bolj vzdržno«, kot pa najemanje delavcev prek posrednikov Da prezaposlitve pozdravljajo, saj zagovarjajo zaposlovanje delavcev brez posrednikov, pravijo v Delavski svetovalnici, toda opozarjajo, da morajo te potekati korektno. Po besedah, zagovornice pri društvu, v primeru Snage ni bilo tako. »Postopek prezaposlovanja je bil izpeljan neetično in do delavcev nepravično, tako na strani Kariere, ki je delavce s sklepanjem sporazumov zato, da so se ti lahko čimprej zaposlili pri podjetju Voka Snaga, zavestno oškodovala za večletne odpravnine in neizrabljen dopust, kot tudi na strani javnega podjetja, ki bi moralo najti način, kako zaposliti vse delavce, ki so leta in leta delali pri njih.« Izviselo jih je, kot je dejala, več kot deset.»Zlasti starejši delavci so imeli težave, saj so izvidi medicine dela pokazali zdravstvene omejitve in zato jih Voka Snaga ni zaposlila,« je pojasnila sodelavka društva. »Še nekaj mesecev prej so bili prek Kariere zmožni opravljati delo komunalnega delavca, zdaj pa so čez noč postali 'zmožni za delo – z omejitvami',« je opozorila Laura Orel. »Da so na koncu delavci, ki so leta in leta preko Kariere delali za Snago, ostali brez zaposlitve in torej ostali praznih rok pri obeh straneh, jih je zelo prizadelo, dalo jim je občutek, da jih obravnavajo kot odsluženo robo,« je prenesla sporočila delavcev.»Vsakdo, ki je izpolnjeval pogoje, ne samo formalnih, ampak je bilo treba opraviti tudi zdravniški pregled, je bil zaposlen,« je pojasnil direktor Voke Snage Krištof Mlakar. Na vprašanje, kako je mogoče, da so pred tem kot agencijski delavci izpolnjevali pogoje in dela opravljali za Snago, je dejal: »To naj pove njihov prejšnji delodajalec, mi smo vse postopke izpeljali v skladu z zakonodajo in jih tudi zaposlili.« Kako komentira, da se preostali počutijo kot odslužena roba, pa: »Od kogar koli je informacija, je to njegovo osebno stališče. Kdor je izpolnjeval vse pogoje, je bil zaposlen,« je še ponovil direktor združenega javnega podjetja Voka Snaga. Ko so sicer lani začeli njuno pripojitev, so delavci Snage na tedanjega predsednika vlade Marjana Šarca, pristojnega ministra in predsednika države Boruta Pahorja naslovili pismo, v katerem so zapisali, da pripojitev poteka netransparentno, neargumentirano in brez poglobljenih analiz.