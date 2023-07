Velika mestna privlačnost za domačine in turiste

V nadaljevanju preberite:

V Mestnem muzeju Ljubljana, s sedežem v Turjaški palači, evidentirajo, zbirajo, dokumentirajo, vrednotijo, ohranjajo, interpretirajo, raziskujejo in predstavljajo materialno in nematerialno dediščino s področja zgodovine mesta Ljubljana in širše okolice od prazgodovine do danes. Z združitvijo Mestnega muzeja Ljubljana in Mestne galerije Ljubljana v največji kulturni javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane je muzej leta 2009 postal del žive in aktualne muzejsko-galerijske ponudbe, kjer z razstavami in dogodki popularizirajo zbirke ter spodbujajo dialog med dediščino, umetnostjo in izzivi sodobne družbe. Več o tem je povedal direktor Blaž Peršin.